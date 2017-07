DF: Barske indsatte skaber behov for flere fængselsbetjente

Han mener, at der skal skrues op for uddannelsen af flere fængselsbetjente, og at fagligheden skal øges.

- Der er ingen tvivl om, at den gruppe, fængselsbetjentene står tilbage med, er den hårdeste kerne, fordi man igennem mange år har lavet forsøg med andre afsoningsformer, siger han.

Fængselsforbundets fagblad, Fængselsfunktionæren, skriver, at 43 fængselsbetjente i årets første halvår er blevet varslet om, at de afskediges på grund af sygdom.

Normalt afskediges 38 på grund af sygdom på et helt år. Det er psykisk nedslidning, der er årsagen til de fleste sager om langvarig sygdom.

Udviklingen afspejler, at sygefraværet blandt medlemmerne generelt er stigende.

I første kvartal 2016 lå sygefraværet blandt fængselsbetjente på 31 dage i gennemsnit per medarbejder. Det er særligt de langtidssyge, som får tallet til at stige.

- Vi kan ikke gøre noget ved, at det er de hårdkogte kriminelle, som kommer i fængsel. De sidder der jo netop, fordi de har begået grov kriminalitet ude i samfundet, siger DF-ordføreren.

- Det eneste, vi kan gøre for vores fængselsbetjente, er at sørge for, at de er nok, så de altid kan være trygge, og at de altid kan få den faglige sparring, de har brug for.