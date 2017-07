DF: Absurd at udviste kriminelle snyder sig til Danmark

Men det skal der dæmmes op for, mener Dansk Folkeparti. Partiet finder det absurd, at rumænere kan skifte navn og skaffe et nyt id-kort. Derved kan de trods et indrejseforbud uhindret rejse ind i Danmark.

Rumænske kriminelle kan tilsyneladende let omgå et indrejseforbud til Danmark.

Det siger Kenneth Kristensen Berth, der er EU-ordfører for Dansk Folkeparti.

- Nu må man træde lidt i karakter og få gjort noget ved problemerne. I særdeleshed fordi det er et overkommeligt problem at løse, siger han.

Først hvis de kriminelle anholdes for ny kriminalitet, kan politiet se indrejseforbuddet, som er knyttet til personens gamle navn. Det sker, hvis politiet optager fingeraftryk eller dna.

Problemet blev beskrevet i medierne for år tilbage, men et nyt svar til Folketinget viser, at der stadig ikke er fundet en løsning.

- Det viser, at der er for mange hellige køer, som man ikke tør vade indover. Tiden er ikke til at have hellige køer. Vi har en terrortrussel over hovedet og kriminalitet fra sigøjnernes side, siger han.

Justitsministeren vil nu tage kontakt til de rumænske myndigheder for at komme problemet til livs.

Men det har Kenneth Kristensen Berth ikke tiltro til, vil løse problemet.

- De ændrer jo ikke deres lovgivning, fordi Danmark synes, at det er et problem, at man som sigøjner kan have seks til otte forskellige navne på få år, siger han.

Statsborgere i EU-lande kan rejse frit i hele EU ved brug af enten pas eller et nationalt id-kort.

Når man skifter navn i Rumænien, modtager man automatisk et nyt nationalt id-kort, som kan anvendes ved rejser.

Til forskel fra de moderne pas, indeholder id-kort ikke elektronisk information om for eksempel fingeraftryk.

Kenneth Kristensen Berth ser kun en løsning for sig. At det bliver obligatorisk at vise pas, hvis man vil ind i Danmark.

Danmark har grænsekontrol til november, hvorefter EU-Kommissionen ikke vil tillade yderligere forlængelser i denne periode.

Men det ser EU-ordføreren ikke som et problem. Han er sikker på, at der vil være grænsekontrol efter november, da man blot skal finde en ny begrundelse.