Cyberkriminelle udnytter katastrofer til bondefangeri

Højsæson for orkaner er dog også højsæson for it-kriminelle, som opretter falske hjemmesider, der efterligner nødhjælpsorganisationers hjemmesider.

Orkanen Irma har de seneste dage raset over de caribiske øer med flere døde til følge, og prognoser viser, at den nu har kurs mod Cuba og dernæst Florida.

Her kan man donere penge til orkanens ofre. Men klikker man sig ind på hjemmesiden, risikerer man, at pengene ryger lige i lommen på it-kriminelle, eller at ens computer bliver ramt af malware.

Sådan lyder advarslen fra det rumænske it-sikkerhedsselskab Bitdefender, der blandt andet har danske kommuner og den danske stat som kunder.

- Cyberkriminelle drager fordel af, at folk er ivrige efter at hjælpe via donationer, siger ledende cybertrussel-analytiker ved Bitdefender Bogdan Botezatu.

Tendensen har fået amerikanske myndigheder til at udstede flere advarsler. Men også i Danmark bør man være opmærksom på, at der ifølge it-eksperten er "stor risiko for svindel."

- Hackernes svindelnumre har typisk et globalt sigte. De sender mails ud på en lang mailingliste, som de har fået fat i igennem datalæk, siger Bogdan Botezatu.

I forbindelse med orkanen Irma har den rumænske it-sikkerhedsekspert også set en anden og kreativ form for bondefangeri, der bliver anvendt oftere og oftere.

Falske profiler på sociale medier efterligner kendte menneskers profiler og opfordrer folk til at sende penge til falske støttekampagner på ellers sikre hjemmesider som Gofundme.com.

- Vi ser den her type af "sociale angreb" oftere og oftere, siger it-sikkerhedseksperten.

For eksempel har der været oprettet en falsk Twitter-profil i den amerikanske popsanger Jason Derulos navn.

Kampagnen er nu afbrudt, og Gofundme.com har sendt pengene tilbage.

Ønsker man at undgå at blive udsat for svindel, kan man tage en række forholdsregler, siger it-eksperten.

- Man bør ikke donere penge på opfordring fra profiler på sociale medier eller mails, og man kan sørge for at holde sig til de officielle hjemmesider for kendte organisationer, siger Bogdan Botezatu.