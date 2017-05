Cronhammars skamferede skulptur skal totalt genskabes

Skulpturen var dog ejet af Odense Bys Kunstfond og var altså ikke skolens at skrotte. Skolen har efterfølgende sagt, at det var en fejl, at man valgte at skrotte skulpturen.

På et møde tidligere på måneden blev parterne enige om at prøve at redde skulpturen. Den plan er nu opgivet, og skulpturen skal genskabes fra bunden.

- Hvis vi kommer dertil, hvor de genopfører den med nye materialer og med professionelle håndværkere og vores ledelse, så er jeg svært godt tilfreds, siger Ingvar Cronhammar til Fyens Stiftstidende.

Udgifterne til gendannelsen vil i udgangspunktet blive gjort på Syddansk Erhvervsskoles regning. Men formand for Odense Bys Kunstfond, Anders W. Berthelsen, oplyser til Fyens Stiftstidende, at fonden er villig til at spæde til.

- Vi får jo en ny skulptur, kan man sige, så den pris, det ville have kostet at renovere den - 60.000-70.000 formentlig - kan vi måske godt diskutere, om kunstfonden kan donere til projektet, siger han til avisen.

"Camp Fire" var cirka fem meter høj og udført med otte rustfrie søjler, der i top og bund var samlet i sortlakeret pladestål.

Værket havde også lokale rødder, eftersom en del af arbejdet var udført af skoleelever i samarbejde med Odense Stålskibsværft.

Camp Fire er af foreningen Historisk Atlas, der er drevet af 220 kulturhistoriske institutioner, beskrevet således:

- Hele skulpturen er strengt symmetrisk opbygget og materialevalget af blankt og sort stål - sammen med lysene - giver et indtryk af en industriel maskine, en gruppe af stempler.

- Skulpturens strenghed spiller op mod dens titel "Camp Fire", der udstråler idyl. Det er ikke muligt at sige, hvad maskinen skaber, og denne uudgrundelighed gør den ildevarslende og forvandler det hyggelige og hjemlige ved lejrbålet til noget uhjemligt - unheimlich.