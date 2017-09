Containere kan blive til nye studieboliger

Derfor tilbyder flere byggefirmaer at bygge midlertidige containerboliger til studerende, som kan stå i op til 10 år.

Men for mange er det desværre uden fast bolig.

Thomas Jørgensen, der er bestyrelsesformand i Tempohousing Scandinavia, venter blot på kommunernes godkendelse for at starte byggeriet.

- Hvis vi får et praj om, at vi kan bygge 200 boliger, så kan vi gå i gang med det samme, siger han.

Den nye planlov betyder, at midlertidige ungdomsboliger kan blive stående i ti år på områder, hvor der ikke er planlagt byudvikling.

Derfor har Københavns Kommune givet grønt lys til at opføre midlertidige ungdomsboliger i visse områder.

Direktør for Dansk Byplanlaboratorium Ellen Højgaard Jensen er meget positivt stemt over for det projekt.

- De studerende søger tag over hovedet og centrale boliger. De går ikke så meget op i plads og kvalitet, men mere hvor det ligger i byen, siger hun.

Andre studiebyer ser også positivt på projektet. Chefkonsulent i Alment Byggeri i Aarhus Kommune Jørn Hedeby påpeger, at Aarhus vil se nærmere på idéen.

- Vi er åbne for at se på det. Vi vil i starten af det nye år begynde at arbejde med det, siger han.

Odense- og Aalborg Kommune støtter op om projektet. Men mange års prioritering af ungdomsboliger i de to byer betyder, at meget få studerende står uden bolig efter de første par måneder.

Rådmand i By- og Kulturforvaltningen i Odense Jane Jegind vil hellere bygge permanente boliger.

- Vi har i en del år prioriteret at bruge hele vores almennyttige boligkvote på ungdomsboliger, der kan stå i op til 50 år.

Ifølge Dansk Byggeri er der på landsplan akut behov for godt 22.000 boliger i forbindelse med studiestart.