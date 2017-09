Codan overvejer dyrere forsikringer efter løbers skade

Det kan blive nødvendigt at ændre betingelser for ulykkesforsikringer eller simpelthen at hæve prisen efter en højesteretsdom tirsdag.

- Vi kommer til at kigge på, om det betyder, at vi skal ændre i vores betingelser, eller om det betyder så mange flere skader, at vi må kigge på, om vi kan holde den pris, vi har i dag, siger privatdirektør Camilla Amstrup.

Under en løbetur i Italien fik en nordjysk kvinde pludselig meget ondt i knæet. Denne skade er omfattet af forsikringen, har dommerne i Højesteret fastslået. Dermed tabte selskaberne Codan og Privatsikring sagen.

Det kan få den konsekvens, at Codan og andre selskaber nu vil blive mødt af flere og høje erstatningskrav.

Det kan føre til, at selskabet må hæve præmien.

- Det kan det i sidste ende. Men det vil være for tidligt at sige, at det sker, siger Camilla Amstrup.

En tredje mulighed er, at løbeskader fremover skal dækkes af en tillægsforsikring.

Tidligere har et flertal af dommere i landsretten sagt, at løbeturen var en dagligdags begivenhed, og at man derfor ikke kunne sige, at skaden opstod pludseligt.