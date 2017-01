Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) siger, at det ikke er realistisk, at Danmark når op på at bruge to procent af bnp årligt på forsvaret i den tid, Donald Trump er amerikansk præsident.

Claus Hjort dæmper håbet om et markant løft til Forsvaret

Det kræver 17 milliarder ekstra årligt, hvis Danmark skal nå op på at bruge to procent af bnp på forsvaret.

Det skriver Jyllands-Posten.

Trump har længe krævet, at alle Natos medlemslande begynder at bruge to procent af deres bruttonationalprodukt (bnp) på Forsvaret.

Danmark bruger årligt 23 milliarder kroner på Forsvaret, hvilket svarer til 1,17 procent. Skal vi op på to procent, vil det kræve 17 milliarder kroner ekstra hvert år.

Og det er ikke realistisk i den tid, Trump kan komme til at være præsident, mener Hjort.

- Jeg må bare sige, at jeg ser ikke for mig, at vi inden for overskuelig tid, inden 2025, vil nærme os to procent af bnp, siger han til avisen.

Danmark forpligtede sig sammen med de øvrige lande i Nato i 2014 på at stoppe årtiers nedskæringer og begynde at øge budgettet op mod de to procent.

Direkte adspurgt, om det nogensinde vil lykkes at nå to procent, svarer Hjort:

- Det kan man ikke sige noget om. Principielt synes jeg, at man skal betale kontingentet, som gælder i den forening, man deltager i.

- Men en ting er, og det ved jeg bedre end nogen, at hvis man gerne vil bruge flere penge et sted, så melder der sig i samme sekund en anden opgave, nemlig hvor pengene skal komme fra, siger han til Jyllands-Posten.

Det sidste ønsker forsvarsministeren ikke at komme med et bud på.

Den konservative regeringspartner har længe haft et krav om to procent af bnp.

- Vi mener det samme, som vi hele tiden har ment, også når vi sidder i regering: Vi vil gerne op på to procent af bnp. Jeg er godt klar over, at der næppe vil være flertal for det. Derfor går vi efter at få så meget som muligt, siger forsvarsordfører Rasmus Jarlov (K) til Jyllands-Posten.

Fra oppositionen lyder der en velkomst til Hjort Frederiksen.

- Hidtil har det lydt på ministeren, som om det ikke kunne gå hurtigt nok med at nå op på to procent Så jeg vil gerne sige velkommen til den realistiske verden, siger forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen (S) til Jyllands-Posten.