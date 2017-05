Claes Bang i Cannes: Mit livs største udstillingsvindue

- Det har jeg sgu da aldrig prøvet før, sådan at skulle svare på så mange spørgsmål i så mange timer hver eneste dag. Men det, der bærer det hele, er, at modtagelsen af filmen har været ret god, siger han.

Filmen, som Claes Bang spiller hovedrollen i, er svenske Ruben Östlunds satiriske drama, "The Square", der kæmper om den prestigefyldte Guldpalme ved filmfestivalen i den sydfranske havneby.

Rollen er uden tvivl den største, den danske skuespiller nogensinde har haft, og han håber, den kan være med til at generere mere arbejde.

- Jeg står jo lige nu i det største udstillingsvindue, jeg nogensinde har stået i. Så jeg håber, det kan sparke nogle døre ind og lukke op for nogle muligheder for arbejde alle mulige andre steder, siger skuespilleren.

- Man har et problem, hvis man er skuespiller i Danmark og kun spiller på dansk. Det er jo et lille marked, så mange roller er der heller ikke, og vi er alt for mange skuespillere til dem, siger Claes Bang.

At netop han skulle lande rollen som kunstmuseumsdirektøren Christian i filmen, hvor han spiller overfor "Mad Men"-stjernen Elisabeth Moss, kan han nærmest stadig ikke helt begribe.

- Den rolle er noget helt, helt særligt. Dels på grund af den måde, Ruben (Östlund, red.) arbejder på, og dels fordi, at sådan som historien er lavet, der er jeg jo krafteddermame ud over hele filmen, siger Claes Bang og ryster umærkeligt på hovedet.

- Derfor tror jeg, at lige meget, hvor godt det kommer til at gå herfra, kommer jeg sgu aldrig til at prøve noget lignende igen, slår han fast.

- Hvis der var nogen, der havde sagt til mig for 20 år siden, da jeg kom ud af teaterskolen, at jeg ville komme til at spille den rolle, havde jeg sagt "fint, så sælger jeg hele min karriere for det", siger han.

Men at spille en hovedrolle i en af Ruben Östlunds film er langt fra "piece of cake", fortæller skuespilleren.

- Han har en meget konkret taktik eller teknik, hvor han nærmest kører en slags udmattelse af sine skuespillere, siger han.

- Det lyder grimt, men han knokler os så hårdt og bliver ved og ved og ved, indtil der sker et eller andet form for slip, hvor man holder op med at spille og med at ville noget som skuespiller og simpelthen bare er til stede i situationen, siger Claes Bang.

Selv om det er drænende, er der til gengæld også et stort udbytte i det, når det lykkes.

- Det er super fedt og sjovt. Og de dage, hvor det fungerer bedst, og man sammen med de andre skuespillere kan mærke, at man virkelig bygger et eller andet, er det ligesom at være på stoffer. Det er sjovt, og man vil have mere af det, siger han.

Om "The Square" skal have Guldpalmen eller Claes Bang en skuespilpris for sin bedrift, bliver afsløret på søndag, hvor den store afslutningsceremoni for festivalen finder sted.

- Det bliver da spændende at se, hvad der sker, og om de synes, at filmen skal belønnes for det ene eller det andet, siger Claes Bang.