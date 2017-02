Folketingets udvalg skal i højere grad holde møder ude i landet for at komme tættere på borgerne.

Christiansborg vil tættere på provinsen

Flertal for at holde Folketingets udvalgsmøder ude i landet, tættere på befolkningen, skriver Radio24syv.

Et flertal i Folketinget ser gerne, at møder i tingets mange udvalg bliver afholdt rundt om i landet. Det skal bringe politikerne tættere på befolkningen, skriver Radio24syv.

- Der er mange borgere, der aldrig kommer i kontakt med deres lokale folketingsmedlem. Ved at vi kom ud i lokalsamfundene, kan vi gøre det lettere for dem. Vi skal have Christiansborg tættere på folket, siger Socialdemokratiets Benny Engelbrecht til radiokanalen.

Udvalgsmøderne skal ligge i enden på eksempelvis studieture, som udvalgene ofte er på. De skal give borgere, foreninger og organisationer mulighed for at foretræde for udvalgene.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, er glad for tanken.

- Det er en vældig god idé. Det er meget væsentligt, at vi kommer ud af Christiansborg. Vi har en politikerlede, der er alt for høj, siger Pia Kjærsgaard til Radio24syv.

- Det kunne måske mindske spændet mellem borgere og politikere en smule. Men det kan også gøre, at vi i højere grad vil kunne vise folk, hvad de forskellige udvalg rent faktisk laver, siger hun.

I dag kan organisationer og foreninger fremlægge problemer og ønsker for udvalg, men det skal ske på Christiansborg. Det begrænser deres muligheder, mener Enhedslisten.

- Problemet ved de her såkaldte deputationer er, at de får et kvarter til at forklare en sag og stille spørgsmål. Men hvis man kommer fra Silkeborg, så skal man rejse 3,5 time herover. Og 3,5 time hjem igen.

- Så er der mange, der vil tænke, at det er nok for langt at rejse for den tid. Ved at gøre det systematisk uden for København, så ville der være grupper, der ellers aldrig mødtes med udvalg i Folketinget, der vil præsentere deres sag, siger Enhedslistens Christian Juhl.