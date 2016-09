Christianitter vil have fred og siger ja til overvågning

Politiet mener, at torsdag kan blive et vendepunkt i fristadens historie.

- Det er ikke vores kop te. Her på Christiania er der ikke mange, der synes, at overvågningssamfundet er fedt. Det er et indgreb i borgernes frihed at blive overvåget, siger hun.

Det er kun modstræbende, at christianitterne accepterer, at politiet sætter kameraer op på Pusher Street.

- Men hvis det er begrænset tid, kan man vel bide i det sure æble, siger hun.

Fonden Fristaden Christiania har sendt et brev til politiet, hvor medlemmerne oplyser, at man ikke vil modsætte sig videoovervågning.

Udmeldingen kommer efter et fællesmøde, hvor beboerne på fristaden har diskuteret Københavns Politis ønsker til nye tiltag på Christiania.

Politiet har tidligere brugt videooptagelser til at dokumentere hashhandel. Det skete i operationen "Nordlys", der var rettet mod den organiserede hashhandel på Christiania.

Videooptagelser indgik i en del af bevismaterialet, der fik 76 personer dømt i seks sager.

Det nye er, at kameraer skal forebygge, at der bliver begået kriminalitet på Pusher Street, fortalte politidirektør i Københavns Politi Thorkild Fogde på et pressemøde torsdag.

- Man går fra et skilt med fotoforbud til et skilt, hvor der står, at det her område tryghedsovervåges, sagde politidirektøren, der kalder brevet et vendepunkt i Christianias historie.

Tidligere på måneden rev christianitterne boderne på Pusher Street ned. Det er en følge af, at to politibetjente og en civil blev skudt i gaden. Også forbuddet mod at tage billeder blev ophævet.

Kirsten Larsen mener, at det er for vidtgående at kalde accepten af overvågning for et vendepunkt.

- Jeg ser det som et led i en lang historie, hvor man prøver at begrænse os og blande sig i vores fysiske planlægning. Vi vil have fred. Vi er trætte af den evige ballade og politiske uro, siger hun.

Fonden Christiania har besluttet at imødekomme i alt fire ønsker fra politiet.

Ud over videoovervågning drejer det sig om at sikre, at politi og ambulancer uhindret kan få adgang til Christiania, at der kommer bedre belysning i fristaden, og at der overvejes indkørselsforbud for taxaer på Prinsessegade ved Christiania.