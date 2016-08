Christianitter samles: Skud er brud på fristadens grundlov

Ved et møde torsdag aften vil christianitterne drøfte skudangrebet mod to betjente.

Sent onsdag aften trak en ung mand pludselig et våben under en rutineanholdelse i hashmiljøet og skød to betjente og en civil udenlandsk mand.

Den ene betjent blev ramt i hovedet og svæver torsdag formiddag fortsat mellem liv og død, mens den anden betjent og den civile blev ramt i benet.

Spørgsmål: Forventer I, at de mennesker, som skaber problemerne på Christiania, også vil møde op?

- Det ved jeg ikke. Man kan altid håbe, at der vil komme nogle, der har været tæt på i hvert fald.

Spørgsmål: Hvad er jeres erfaringer fra tidligere?

- Det er forskelligt. Hvis det er alvorlige ting, vil de anklagede ofte være forsvundet. Ved de knap så alvorlige sager, kan de anklagede komme og forsvare sig over for fællesskabet, siger Kirsten Larsen.

Justitsminister Søren Pind (V) og Socialdemokraterne har appelleret til, at christianitterne selv kommer på banen for at komme kriminaliteten på Christiania til livs.

Kirsten Larsen vil ikke på forhånd gisne om, hvad der kommer ud af mødet.