Christiania accepterer videoovervågning i Pusher Street

Christiania har i et brev til politidirektør Thorkild Fogde oplyst, at man ikke vil modsætte sig videoovervågning i Pusher Street.

Hos Københavns Politi kalder politidirektør Thorkild Fogde udmeldingen for "skelsættende", og han anser det som et "vendepunkt" i Christianias historie.

Det er Fonden Fristaden Christiania, der har sendt brevet til politidirektøren. Men af brevet fremgår det, at Fællesmødet, altså beboerne på Christiania, bakker op om indholdet.

I brevet giver fonden udtryk for, at videoovervågning anses som et generelt retssikkerhedsmæssigt problem. Samtidig advarer fonden mod, at videoovervågning kan føre til, at folk vil vælge at maskere sig.

Men:

- Det er samtidig fondens opfattelse, at politiet allerede har eller kan etablere en overvågning af Pusher Street, og fonden kan og vil ikke modsætte sig dette, står der i brevet.

- Jeg tror på, at det her kan blive et vendepunkt i 45 års udvikling omkring Christiania, siger politidirektør Thorkild Fogde til Ritzau.

- Et eller andet sted synes jeg måske endda også, at den her beslutning om, at man ikke vil modsætte sig, at Pusher Street videoovervåges, er mere skelsættende end beslutningen om at fjerne installationerne, siger han.

Politidirektøren henviser til, at christianitterne for et par uger siden valgte at rive hashboderne i Pusher Street ned. Det skete, efter at to civilklædte politifolk blev såret af skud på fristaden.

- Installationerne på Christiania er jo blevet fjernet før, uden at det har ført til en egentlig løsning af problemet, lyder det fra Thorkild Fogde.