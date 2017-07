Christian Friis Bach i front for Dansk Flygtningehjælp

51-årige Christian Friis Bach har arbejdet med udvikling og verdens fattigste igennem en stor del af sin karriere.

Han er tidligere radikal udviklingsminister under forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

For nylig vendte han tilbage til Danmark efter i en årrække at have været undergeneralsekretær i FN og leder af FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE).

I sit nye job kommer Christian Friis Bach til at stå i spidsen for mere end 7000 medarbejdere og 8000 frivillige.

Dansk Flygtningehjælp arbejder for at forbedre forholdene for verdens flygtninge og har i dag har aktiviteter i over 35 lande.

Christian Friis Bach tiltræder stillingen 1. november.