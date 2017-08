Chikane af socialrådgiver straffes hårdere

Kun fordi den 58-åriges kvindes indkomst er lav, slipper hun for at blive idømt en dobbelt så stor bøde, oplyser senioranklager Lars Vierick fra Statsadvokaten i Viborg.

I tidligere justitsminister Søren Pinds (V) såkaldte Respektpakke fra i vinter var et af elementerne netop at skærpe straffen for chikane af offentligt ansatte.

Når en borger går langt over stregen og krænker offentligt ansatte, vanker der umiddelbart en bøde på 7500 kroner, og netop den straf stod den 58-årige kvinde altså ifølge landsretten til. Hvis lovovertrædelsen gentages, øges sanktionen.

- Mig bekendt er det første gang, at landsretten behandler en sag af denne karakter efter lovændringen, siger senioranklager Lars Vierick.

Offeret, en socialrådgiver fra Tønder Kommune, blev i januar svinet til og kaldt løgner og andre ting.

I juni fastsatte byretten i Sønderborg straffen til fire dagbøder à 500 kroner. Blandt andet lagde retten vægt på som en formildende omstændighed, at den 58-årige kvinde ikke var klar over, at loven var blevet skærpet. Men dette argument køber landsretten ikke, oplyser senioranklageren.

- Vi kan kun være tilfredse med landsrettens dom, siger han.