Chef for radiostation accepterer bøde på 10.000 kroner

Jørgen Ramskov erkender sig skyldig i at være ansvarlig for, at radiostationen har overtrådt et navneforbud for en mulig attentatmand.

Det er en nem opgave for en dommer i Københavns Byret at afgøre en sag mod Radio24Syvs chef tirsdag formiddag.

Straffen er lige efter taksten - 10.000 kroner.

I en udsendelse i januar sidste år blev Basil Hassans navn nævnt, selv om retten dengang havde beskyttet ham med et navneforbud.

Ramskovs brøde består i, at han ikke sørgede for at få fjernet navnet i udsendelsen, som lå på radioens hjemmeside.

- Det er en beklagelig menneskelig fejl, siger chefen tirsdag.

- Der blev givet besked om, at vi skulle redigere udsendelsen, men den er druknet i bunkerne hos den pågældende it-medarbejder, forklarer han.

Efterhånden er en håndfuld mennesker blevet straffet - eller står til at blive det - for at have brudt navneforbuddet.

Basil Hassan mistænkes af politiet for at have forsøgt at dræbe debattøren og forfatteren Lars Hedegaard.

Hassan befinder sig i udlandet. Ifølge det amerikanske udenrigsministerium har han tilsluttet sig Islamisk Stat.

I lang tid mente flere domstole, at hans navn ikke skulle omtales. Det kunne krænke hans familie, og politiet så også efterforskningsmæssige grunde til at holde det hemmeligt.

Men sidst i 2016 ændrede retssystemet kurs, da navnet var blevet omtalt af det amerikanske udenrigsministerium.

Desuden har Københavns Politi ændret opfattelse. Politiet har udsendt et foto af den efterlyste.

Sagen om Basil Hassan har været meget omtalt. Det skyldes også, at han på et tidspunkt sad fængslet i Istanbul.

Men selv om Danmark begærede ham udleveret, løslod de tyrkiske myndigheder den eftersøgte.