Chauffør bag klorudslip i svømmehal risikerer tiltale

Arbejdstilsynet skal vurdere, om der skal rejses tiltale eller gives bøde til chauffør bag udslip i Slagelse.

Der bliver muligvis et retligt efterspil for den chauffør, som var skyld i, at Slagelse Svømmehal tirsdag morgen blev evakueret som følge af et klorudslip.

- Sagen bliver nu forelagt Arbejdstilsynet, som skal vurdere, hvorvidt der skal rejses tiltale eller gives en bøde for uagtsomt at sætte andre menneskers liv og førlighed i fare, siger han.

Den ellers erfarne chauffør var ved en fejl kommet til at fylde omkring 50 liter klor i en tank med cirka 250 liter svovlsyre. Da de to væsker blev blandet sammen, udviklede det sig til giftige klordampe.

Tanken stod i kælderen i svømmehallen.

Chaufføren vidste godt, at noget var galt og sørgede selv for at slå alarm til politiet. Det skete klokken 6.26.

Politistationen ligger kun et stenkast fra svømmehallen, så politiet var hurtigt fremme, fortæller Flemming B. Jensen.

De omkring 30 personer, der var til stede i svømmehallen, blev evakueret.

15 personer blev kørt til akutafdelingen på Slagelse Sygehus, hvor de blev kontrolleret. Alle blev udskrevet igen.

Kælderrummet, hvor de omkring 300 liter farlig væske befandt sig, blev spærret af, så dampene ikke kunne slippe ud.

Kort før klokken 9 kunne politiet oplyse, at faren var overstået.

- Beredskabet målte, at klorniveauet var otte gange over det normale, så hele området omkring svømmehallen kunne om morgenen godt fornemme den skarpe klorlugt, fortæller politikommissæren til Sjællandske.