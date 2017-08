Cepos: Skattereformen skaber for få job

Det er alt for uambitiøst, når regeringen kun skaber 7600 job med sin skattereform. Den samme beskæftigelse skabte skattereformen i 2007 under statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

- Det er ikke tilfredsstillende, at udspillet er så uambitiøst, når man tænker på, at råderummet er på 35 milliarder kroner, siger Mads Lundby Hansen i en skriftlig kommentar.

Siden 2001 har andre skattereformer skabt langt flere job. Det blev til 16.000 personer ekstra i beskæftigelse ved skattereformen i 2012 under statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), påpeger cheføkonomen.

Det koster især job, at regeringen indfører et kompliceret jobfradrag for lavtlønnede. Fradraget aftrappes, når lønmodtagere tjener over et vist beløb, forklarer Mads Lundby Hansen.

- Det reducerer ligefrem beskæftigelsen med cirka 1500 personer. Og provenutabet (tab af offentlige indtægter) er på 4,8 milliarder kroner. Det er økonomisk set "Ebberød Bank", udtaler han.

Til gengæld roser han, at regeringen sløjfer loftet over beskæftigelsesfradraget. Det sænker marginalskatten af den sidst tjente krone med 2,7 point for alle med en indkomst over ca. 350.000 kroner.

- Det øger isoleret set beskæftigelsen med 6000 personer. Men samlet set er der tale om et uambitiøst udspil, mener Mads Lundby Hansen.