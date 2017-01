Statsbesøget af Kinas præsident granskes af en kommission. Årsagen er, at politiet jagtede borgere med tibetanske flag. Torsdag afhøres tre embedsmænd fra Justitsministeriet og en tidligere ansat i Rigspolitiet (arkivfoto).

Central politimand i Tibetsagen vil nu åbne munden

Hjelm Olsen ønsker nu at besvare spørgsmål. Han var ansvarlig for politioperation under kinesisk statsbesøg.

Som den eneste af en stribe ledere i Københavns Politi har han ellers hidtil ikke ønsket at besvare spørgsmål i Tibetkommissionen.

Det er hans advokat, Anders Nemeth, der torsdag oplyser, at en afhøring nu kan finde sted.

Flere har udpeget Claus Hjelm Olsen som den, der skrev en såkaldt operationsbefaling.

Heri stod, at præsident Hu Jintao ikke skulle kunne se demonstranter under et statsbesøg i 2012.

Afhøringerne i kommissionen har også vist, at det under en mønstring blev sagt, at tibetanske flag ikke skulle være synlige - og at det var Claus Hjelm Olsen, der havde truffet den beslutning.

Sagen brød for alvor ud som en skandale i slutningen af september 2015. Her blev Københavns Politi pludselig opmærksom på operationsbefalingen tilbage fra 2012.

Den havde hele tiden været tilgængelig for politiet på en såkaldt beredskabsportal.

Derefter blev Claus Hjelm Olsen samt to andre ledere - politiinspektør Mogens Lauridsen og politikommissær Henrik Oryé - forflyttet.

Senere er Hjelm Olsen og Oryé blevet sigtet for at lyve for en dommer i Københavns Byret.

Det er Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der har sigtet de to for falsk forklaring for retten i august 2013. Den påståede løgn blev afleveret i en retssag, som seks borgere havde anlagt mod politiet.

Tilbage i november sidste år, da Tibetkommissionen var gået i gang med afhøringer, ville Claus Hjelm Olsen ikke stille op.

- I lyset af, at han har afgivet en udførlig forklaring til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, og i lyset af, at der er rejst en sigtelse, har han besluttet, at han ikke vil udtale sig, sagde advokat Anders Nemeth dengang.

Men nu lægger han og Olsen vægt på, at der ser ud til at gå adskillige måneder, før Statsadvokaten i København får vurderet sagen.

I mellemtiden er Claus Hjelm Olsen blevet rost til skyerne af sin tidligere chef. Tidligere politidirektør Johan Reimann har tidligere i januar sagt, at Olsen er blandt "de dygtigste og pålidelige" politifolk i Danmark.