Centerchef forsvarer indsats på asylcenter med skimmelsvamp

Røde Kors har gjort, hvad man kunne for at finde nye pladser til asylansøgere på center med skimmelsvamp.

Det indrømmer centerchef Carsten Isaksen. Han mener dog, at man foreløbig har gjort, hvad man kunne for at hjælpe alle asylansøgerne.

Det kan godt se mærkeligt ud, at ansatte på Røde Kors' asylcenter Kongelunden i Dragør ikke kan opholde sig i en række lokaler med skimmelsvamp en hel arbejdsdag, men at der fortsat bor asylansøgere i centret.

- Ud af centerets 200 beboere er der 60 beboere, der nu bor i afsnit, hvor der ikke er tegn på, at der er skimmelsvamp.

- Vi har arbejdet aktivt sammen med Udlændingestyrelsen, lige fra vi reelt fik kendskab til, at der var et problem, på at finde løsninger med rokeringer af beboere til andre center, og vi har standset indflytning af nye, siger Carsten Isaksen.

Røde Kors har ansvaret for organisationens medarbejdere i asylcentret. Udlændingestyrelsen har ansvaret for beboerne.

Det er således styrelsens ansvar, at en del af beboerne stadig bor i de skimmelsvampramte bygninger. Røde Kors har dog udvalgt, hvem der skulle flyttes, og hvem der kunne blive boende.

Ifølge Carsten Isaksen har det været svært at finde plads til samtlige beboere et andet sted. Derudover har centret særlige funktioner, der ikke varetages andetsteds.

- Vi er inde i et handlerum, hvor vi handler hen ad vejen, som løsningerne findes. Grundlæggende så vi gerne, at vi var fri for at have folk indkvarteret, men vi er faktisk endnu ikke vidende om, hvor alvorligt det samlet set er, siger Carsten Isaksen.

Det kan være sundhedsfarligt at opholde sig i lokaler med skimmelsvamp. Der er risiko for hovedpine, allergi og astma.

Røde Kors vil sørge for at lufte ud og gøre rent i de bygninger, der er ramt af skimmelsvamp, indtil Udlændingestyrelsen har fået flyttet beboerne til sunde rammer.