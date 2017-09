Cataloniere i Danmark fejrede nationaldag med paella og pyramider

Der bor i omegnen af 7,5 millioner mennesker i regionen, der er et velhavende område.

Francesca Guardiola, formand for den catalonske regerings repræsentation i Danmark, fejrede dagen med mellem 40 og 50 andre mennesker i København.

- Vi tog til et event, hvor vi spiste paella, lavede menneskepyramider, sang sange og nød i det hele taget bare dagen sammen på en meget positiv og levende måde, siger hun.

Menneskepyramider er en unik aktivitet for cataloniere, og de stabler mennesker i mange lag både på nationaldagen, men også andre dage om året, fortæller Francesca Guardiola.

Den største forskel på fejringen i Danmark og i Catalonien er ifølge hende, at der i København er flere forskellige nationaliteter til stede for at fejre den catalonske nationaldag.

De seneste år er Barcelonas gader blevet fyldt med catalonske demonstranter 11. september, og i år er ingen undtagelse. Det er en begivenhed, som de i København vil følge med i, siger Francesca Guardiola.

Catalonierne samles for at markere, at mange cataloniere ønsker, at Catalonien løsrives fra Spanien.

Alligevel forventer Francesca Guardiola, at dagens demonstration forløber fredeligt.

- I de seneste syv eller otte år har der været demonstrationer på nationaldagen, og der har aldrig været problemer eller tegn på vold. Det er altid meget fredeligt. Jeg ønsker, håber og er ret sikker på, at det vil være det samme i år, siger hun.

En folkeafstemning om Cataloniens løsrivelse fra Spanien blev planlagt til 1. oktober i år, men det er endnu uvist, om den bliver gennemført.

Det skyldes, at Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, torsdag fortalte, at han havde appelleret til domstolen om at erklære folkeafstemningen ulovlig. I forfatningen står der, at Spanien er udelelig.

En måling viser, at 80 procent af catalonierne ønsker at have en afstemning, og at et lille flertal ønsker, at Catalonien skal forblive en del af Spanien.