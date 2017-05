Cannes-vinder skal instruere Lie Kaas' sidste Afdeling Q-film

Mens Mikkel Nørgaard stod bag de første to film og Hans Petter Moland tog favntag med den tredje i rækken, er det den prisvindende instruktør Christoffer Boe, der får opgaven at skulle instruere Nikolaj Lie Kaas som Carl Mørck og Fares Fares som Assad i "Journal 64".

Det blev søndag afsløret på et Film i Väst-pressemøde i Cannes.

Når den fjerde af Jussi Adler-Olsens populære romaner bliver filmatiseret, bliver det således med en ny mand bag kameraet, og han har noget at leve op til. Danskerne er nemlig strømmet i biografen for at se "Kvinden i buret" "Fasandræberne" og "Flaskepost fra P".

- Vi har tænkt os at sparke gigantisk røv og jeg håber, at vi indfrir forventningerne, siger Christoffer Boe til Ritzau.

Instruktøren fik sit folkelige gennembrud, da han stod bag "Spies & Glistrup", men har ellers ikke bevæget sig indenfor genrefilm.

Tværtimod har han stået bag mere eksperimenterende projekter, og har tidligere modtaget priser ved filmfestivalen i Cannes for filmen "Reconstruction", som i øvrigt også havde Nikolaj Lie Kaas på rollelisten.

- Hvorfor sagde jeg ja til opgaven? Engang ville jeg også have sagt nej. Men det kan også være avantgardistisk at være folkelig, og det er en gave til folket, at jeg kaster mig ud i Carl Mørck, siger instruktøren.

- Jeg har jo gået i skole med stort set alle dem, der ellers er filmisk involveret i projektet. Nu vender det sorte får så tilbage, siger han og griner.

At beslutningen om at skulle instruere noget så mainstream og populært som "Afdeling Q", skulle være et kompromis med hans kunstneriske identitet, mener han ikke.

- Der er store instruktører, som jeg ser op til, der før har kastet sig over andres materiale og lavet filmisk kunst. Det er ikke et afgrundsdybt tab, det er en gevinst at få lov at prøve det. Og jeg har altid godt kunne lide genrefilm, jeg synes, de giver mulighed for både sjove, rørende og vedkommende historier, siger han.

På grund af uenigheder med Jussi Adler-Olsen er "Journal 64" den sidste film, som Nikolaj Lie Kaas spiller med i, og det samme kan gælde for Fares Fares.

Men Christoffer Boe er sikker på, at det ikke vil betyde noget for filmen, der også er den sidste fra Zentropas hånd, før Nordisk Film overtager rettighederne til de næste film i rækken.

- Man behøver ikke motivere to af Nordens dygtigste skuespillere til at gøre deres job ordentligt. Jeg synes, der er et ekstremt potentiale i deres relation og hvor den skal hen, og vi skal sætte et smukt filmisk punktum, siger han.

Om Christoffer Boe vil fortsætte som instruktør, hvis han får chancen af Nordisk Film, kan han ikke svare på.

- Det er kun avantgardistisk at være folkelig én gang. Jeg har slet ikke tænkt så langt frem, jeg er jo en impulsiv kunstner, der er drevet af mine lyster, siger han.

Filmen går i optagelse i starten af det nye år med forventet premiere 4. oktober 2018.