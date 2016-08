Campus Bornholm, der ligger i Rønne, følger alle punkter i Ombudsmandens afgørelse om, at skolen var helt galt afmarcheret, da den afskedigede en lærer for at kritisere ledelsen.

Campus Bornholm: Vi har ikke gjort det rigtige

Campus Bornholm, der er blevet stærkt kritiseret for at fyre en kritisk lærer, lægger sig fladt ned.

Med Folketingets Ombudsmands entydige udmelding om, at det langt fra var i orden, erkender direktør for Campus Bornholm Mads Kofod, at man har ageret helt forkert i sagen.

Det skete, da læreren blev fyret på grund af, at han havde kritiseret Campus Bornholms ledelse.

Ombudsmanden har i uvant skarpe toner kritiseret Campus Bornholm for at have knægtet en lærers ytringsfrihed.

- Vi tager kritikken til efterretning og retter ind efter den.

- Vi må konstatere, at vi har fået en skarp kritik af Ombudsmanden. Det tyder jo på, at det, vi har gjort, ikke var det rigtige. Så ja, vi har handlet forkert, det kan man roligt sige, udtaler Mads Kofod.

Han understreger, at skolen havde rådført sig med eksterne rådgivere forud for afskedigelsen.

- Den rådgivning gav os ikke anledning til at tro, at vi gjorde noget forkert. Men det gjorde vi, siger Mads Kofod.

Ombudsmanden henstiller Campus Bornholm til at genoverveje afskedigelsen af den pågældende lærer. Samtidigt skal skolen gøre alle sine medarbejdere opmærksomme på deres ytringsfrihed.

- Vi er blevet bedt om at genoptage sagen om afskedigelsen, og når ombudsmanden siger det, så gør vi det selvfølgeligt også.

- Der ud over skal vi tydeliggøre over for vores medarbejdere, hvilke rettigheder de har og gøre det tydeligt i vores personalepolitik, siger Mads Kofod.

Medarbejderen, Søren Wilhjelm, udtaler til Bornholms Tidende, at han gerne kommer tilbage til Campus Bornholm.

- Jeg står ved det, jeg har sagt - at campus har fortjent en bedre ledelse, end den har. Men jeg har ikke noget problem med at arbejde for dem igen, siger han.

Samme melding kommer fra Mads Kofod.

- For vores vedkommende vil det ikke være et problem, at samarbejde med den givne medarbejder igen. Det er ikke en personlig sag, men en professionel sag. Sådan skal den også behandles, siger Mads Kofod.