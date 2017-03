Søren Dahl fra SK Productions har i mange år stået for programmet Caf Hack, som DR har valgt øjeblikkeligt at stoppe samarbejdet med. (Arkivfoto)

Café Hacks skabere i chok over lukning: Anlægger sag mod DR

- Vi har følt os nødsaget til at søge juridisk hjælp, og vi er blevet enige med vores advokat om at lægge sag an mod DR.

- Vi er i chok over DR's beslutning om med øjeblikkelig virkning at lukke radioprogrammet Cafe Hack. Vi er dybt rystede over forløbet og over beslutningen, der er truffet på et fejlagtigt grundlag, skriver SK Productions i en besked og fortsætter:

Produktionsselskabet bag det populære radioprogram Café Hack lægger sag an mod DR, efter at DR har opsagt samarbejdet. Det oplyser produktionsselskabet.

DR har opsagt aftalen med SK Productions, der producerer Café Hack, efter at det på Radio24syv kom frem, at selskabet har taget penge fra eksempelvis restauranter, kroer og kommuner for at sende sommerprogrammer derfra.

Det er imod DR's etiske retningslinjer og i strid med DR's aftale med SK Productions, har DR tidligere meldt ud.

DR valgte onsdag derfor at opsige aftalen med SK Productions.

Ifølge SK Productions meddelelse burde DR have vidst, at den pris, som DR betalte for Café Hack, ikke kunne dække produktionsomkostningerne.

- Pengene, der er kommet ind fra de forskellige events, har blandet andet dækket produktionsomkostninger.

- Det har været 100 procent nødvendigt med disse midler for at kunne gennemføre disse events og for at kunne levere programmer til DR.

- Alle med forstand på radio- og tv-produktion kan bekræfte omkostningsniveauet ved den slags produktioner, skriver SK Productions.

SK Productions, der består af Søren Dahl og Kristian Borregaard, understreger i deres pressemeddelelse, at de har gået meget op i programmet.

- En stor og dybtfølt tak til alle vores lyttere, gæster, ansatte og partnere. Vi vil i den grad komme til at savne jer og ville ønske, at programmerne kunne fortsætte.

- Vi har ikke yderligere kommentarer lige nu og beder om ro og fred til at komme op til overfladen igen sammen med vores familier, skriver de to.