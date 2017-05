Byretten idømmer motionsløbers voldtægtsmand forvaring

Et enigt nævningeting har afgjort, at manden er for farlig til at få en almindelig straf, og derfor skal han indespærres i ubestemt tid.

En grønlandsk mand er blevet idømt forvaring mandag for at have voldtaget og forsøgt at dræbe en 39-årig kvinde.

Ifølge Ekstra Bladet lagde retten blandt andet vægt på, at retslægerådet har vurderet, at manden har en personlighedsmæssig forstyrrelse, og at der er høj risiko for, at han vil begå ny alvorlig personfarlig kriminalitet.

Den 30-årige er blevet kendt skyldig i at have overfaldet kvinden, da hun var taget ud på en tidlig løbetur i august sidste år.

Kvinden blev fundet afklædt og i livsfare i et buskads.

Hun havde ligget der i ni timer, efter at hun var blevet overfaldet og voldtaget ved Sporsløjfen på Østerbro i København.

Under voldtægten forsøgte gerningsmanden ifølge anklagen at dræbe kvinden. Det skete med slag, spark og kvælning med en snor. Herefter lod han hende ligge blødende og bevidstløs i buskadset.

Dna-beviser og overvågning pegede på, at gerningsmanden var en 30-årig grønlænder.

Manden har nægtet sig skyldig i tiltalen.

Han har skrevet flere breve til dommerne og politiet under sin varetægtsfængsling. Et af brevene er blevet fremlagt for retten, hvori der blandt andet stod:

- Jeg er ikke sådan et menneske. Jeg har været vidne til, at gerningsmanden har prøvet at udøve vold mod mig. Jeg har prøvet at gøre modstand, og jeg blev skubbet, og gerningsmanden er flygtet.

- Jeg har været så træt til sidst, at jeg er faldet om ovenpå ofret, og mit mundvand falder til ofret. Og i sidste ende er det mig, der får skylden, lød det i brevet.

Manden er fra Grønland, men bor i øjeblikket på Det Grønlandske Patienthjem i København, da han lider af en nyresygdom.

Han har i retten tidligere forklaret, at han indimellem drikker, når han er ked af sin nyresygdom.

Ifølge den tiltalte selv havde han, dagen inden overfaldet fandt sted, købt øl og vodka. Han havde drukket alkoholen, samtidig med at han havde indtaget piller for sin sygdom.

Det sidste, han husker, er, at han taler i telefon med nogen, men han har ikke villet sige hvem.