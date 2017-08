Byret renser bortvist lejrchef og giver ham erstatning

Lejrchef Kent Skou Nielsen blev kritiseret alvorligt i Dagbladet Information i en artikel 14. maj 2016, hvor der stod, at beboerne i lejren "levede i frygt" for ham.

Det var "lovlig nødværge", da en tidligere lejrchef for en nu nedlagt teltlejr for asylansøgere i Næstved i maj 2016 lagde en mandlig asylansøger i benlås sammen med to medarbejdere.

Dagen forinden var han blevet bortvist fra sit job. Det var sket, efter at Information havde sendt en video af episoden til Langeland Kommune, som stod for driften af lejren.

Retten fastslår, at der ikke var grundlag for bortvisningen, og at den var "båret af et hensyn til at afbøde en mediestorm under opsejling mod asylcentret".

Derfor skal Langeland Kommune betale 50.000 kroner i erstatning til Kent Skou Nielsen.

Selv om det er mindre end, hvad han forlangte, er den tidligere lejrchef lettet.

- Det betyder, at jeg kan komme videre i mit liv. Sagen har været en stor mavepuster, siger han til Radio24syv.

Retten i Svendborg lagde i sin afgørelse blandt andet vægt på, at benlåsen ifølge vidneudsagn fra de involverede kun varede 10-30 sekunder, at medarbejderne sikrede, at asylansøgeren trak vejret, og at grebene blev "tillempet", for at det ikke skulle gøre for ondt på asylansøgeren.

Ifølge en tidligere medarbejders vidneudsagn skulle asylansøgeren tidligere samme dag have truet med at stikke en kniv i ryggen på Kent Skou Nielsen.

Retten i Svendborg lagde vægt på, at asylansøgeren "havde udvist voldelig, grænseoverskridende og truende adfærd over for andre beboere og personale knyttet til centret", og at Kent Skou Nielsen havde en "begrundet frygt for, at han var bevæbnet med en kniv".

Asylansøgeren er nu tiltalt for vold mod Kent Skou Nielsen.