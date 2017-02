Byret løslod skudsigtet - nu har landsretten fængslet ham

Søndag afviste en dommer i byretten, at der var grundlag for at fængsle manden, som blev løsladt.

Vestre Landsret har besluttet, at en 20-årig mand, der lørdag affyrede et jagtgevær mod en mand på Mors skal varetægtsfængsles.

Lørdag eftermiddag skal den unge mand have affyret et skud i retning af en rival. På trods af mistanken og anklagemyndighedens krav om fængsling mente dommeren i byretten ikke, at der var grund til at sende manden bag tremmer.

Løsladelsen skete med henvisning til, at der ikke var nogen medgerningsmænd på fri fod. Samtidig mente man, at sagen allerede var godt belyst og pegede på, at manden var ukendt af politiet.

Anklagemyndigheden kærede løsladelsen til Vestre Landsret, der altså har omstødt byrettens løsladelse. Det sker ifølge TV MidtVest af hensynet til retshåndhævelsen.

Den formodede gerningsmand er ikke sigtet for drabsforsøg, men for at forvolde fare for en andens liv eller førlighed.

Midt- og Vestjyllands Politi fik anmeldelsen om skyderi i Sillerslev på Mors klokken 15.17 lørdag.

- Den ene havde truet den anden, som sad i en bil, med at kaste en sten efter ham. Derefter stak manden i bilen et dobbeltløbet jagtgevær ud af vinduet og affyrede to skud, har vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Bjarne Askholm tidligere fortalt.

Ingen af skuddene var i nærheden af at ramme den forurettede, en 29-årig mand.

Ifølge vagtchefen skulle motivet være jalousi.