Byret frifinder kriminalbetjente i bestikkelsessag

Et af rettens tre medlemmer stemte dog for at idømme de tiltalte en straf på ti dages betinget fængsel. Men det er flertallet, der bestemmer, og derfor går de to fri.

Retten i Helsingør har fredag frifundet to kriminalbetjente fra Nordsjællands Politi for anklager om at have modtaget bestikkelse i form af en safaritur til spotpris.

Retsformand Niels Østergaard slog i forbindelse med domsafsigelsen fast, at de to politifolk har jokket i spinaten. Men de har ikke været klar over, at de jokkede i den som politifolk, og derfor går de fri.

De to kriminalbetjente var anklaget for at have fået en rabat på ophold på en safaricamp i Kenya og et luksushotel i Zanzibar til mere end 26.000 kroner.

Opholdet fik de tilbudt af rigmanden Karsten Ree. Ham havde de mødt under en efterforskning af en sag, hvor Ree var sigtet for menneskehandel.

Anklagemyndigheden valgte at opgive sagen mod Karsten Ree og rensede ham fuldstændigt. Efterfølgende kontaktede rigmanden betjentene. Under afhøringerne var han kommet til at synes om dem.

Det udviklede sig til et venskab, og Karsten Ree inviterede dem med til sin safaricamp i Kenya og på et hotel på Zanzibar.

På safaricampen betalte en af de to politifolk en regning på 900 US dollar for opholdet. Han mente, at det var en pris, der svarede til, hvad de to havde fået. Men det var det ifølge anklagemyndigheden ikke.

Havde det ikke været for Karsten Rees mellemkomst, så var det blevet langt dyrere for politifolkene, mener anklagemyndigheden.

Og da deres relation til Ree var opstået gennem arbejdet, så må den - venskab eller ej - anses som tjenestelig.

Under sagen har betjentene forklaret, at de ikke opfattede det som en gave. Dels betalte de selv flybilletter og andre udgifter, og dels havde Karsten Ree ingen reelle udgifter på grund af dem. Han ejede jo campen.

Der var tale om et tilbud fra en ven - ikke andet, mener politifolkene.

Reglerne for, hvad offentligt ansatte må få af gaver eller fordele i forbindelse med jobbet, er imidlertid meget skrappe. Og derfor har der efter anklagemyndighedens opfattelse været tale om bestikkelse.

Retten er enig langt hen ad vejen.

Ifølge retsformand Niels Østergaard er retten enig i, at opholdet må anses som en gave. Man er også enig i, at de forvaltningsretlige regler på området er overtrådt.

Men straffeloven - og det er jo den, det handler om, når anklagen lyder på bestikkelse - er altså ikke brudt, mener flertallet.

Rettens medlemmer er enige om, at de to politifolk har modtaget gaven som led i deres tjeneste. Men det havde de ikke indset, da de modtog gaven. Man kan sige, at de handlede i god tro, og derfor går de fri.

Anklagemyndigheden har nu to uger til at overveje, om dommen skal ankes til Østre Landsret.