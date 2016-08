27-årige Maria Sloth, der er politisk ordfører for Enhedslisten i byrådet i Aarhus, slipper for at få straffeattesten plettet. Retten i Aarhus finder ikke, der er grundlag for at dømme hende og bofællen Anne Hegelund for at overtræde udlændingeloven.

Byrådsmedlem frifundet for at give husly til flygtninge

Aarhusiansk lokalpolitiker frifindes for at have overtrådt udlændingeloven ved at give husly til flygtninge.

De to kvinder var tiltalt for at give husly til to afrikanske flygtninge en nat i september sidste år.

Det aarhusianske byrådsmedlem Maria Sloth (EL) er ved Retten i Aarhus blevet frifundet i sagen, hvor hun var anklaget for at huse flygtninge.

De var også tiltalt for at hjælpe de to flygtninge med den videre transport ved at sørge for færgebilletter til Norge.

Men retten finder ikke grundlag for at dømme de to kvinder, da sagen kun bygger på kvindernes udtalelser til Århus Stiftstidende.

Desuden kan det ikke slås fast, at udlændingene har opholdt sig ulovligt i landet, hedder det i dommen.

De to kvinder afviste at udtale sig i retten, men lod via deres forsvarere forstå, at de står ved deres udtalelser til Århus Stiftstidende.

Til avisen fortalte de, at de havde åbnet deres hjem for de to flygtninge. De tjekkede ikke på forhånd, om de to afrikanske mænd havde lovligt ophold i Danmark, har Maria Sloth forklaret.

- Vi har ikke stået med et afkrydsningsskema og krydset af, om de var flygtninge eller ej. De omstændigheder gik vi ikke ind i. De havde brug for en seng, ikke en afhøring, sagde Maria Sloth til Ritzau efter retsmødet 16. august.

Anklageren i sagen, Jacob Balsgaard Nielsen, Østjyllands Politi, havde krævet kvinderne idømt en frihedsstraf på mellem 30 og 40 dage. Alternativt gik han efter en bøde på 5000 kroner til dem hver.

- Vi har vurderet, at der var tilstrækkeligt grundlag til at rejse tiltale og vurderet, at når de til avisen havde forklaret, som de havde gjort, så var det efter vores opfattelse troværdigt, siger Jacob Balsgaard Nielsen.

- Men retten har vurderet, at der ikke var grundlag til at dømme på, og det tager vi til efterretning, siger anklageren.

Det er nu op til statsadvokaten, om sagen skal ankes og prøves ved en højere instans.

Advokat Claus Bonnez, der er forsvarer for Maria Sloth, er tilfreds med dommen.

- Jeg er glad og tilfreds. Det er et eksempel på, at en domstol tager princippet alvorligt om, at det skal være hævet over enhver tvivl, før man straffer, siger Claus Bonnez.

Med frifindelsen slipper Maria Sloth for at skulle en tur forbi Valgbarhedsnævnet for at få prøvet, om hun er egnet til at fortsætte sit politiske hverv.