Bykonge fra Vallensbæk er død

Svigersønnen Kurt Hockerup overtog i 1994 borgmesterposten fra Poul Hansen.

Mens Poul Hansen var borgmester, voksede Vallensbæk fra cirka 1200 mennesker i slutningen af 1950'erne til godt 12.000. Kommunen er kun vokset siden. I dag er der knap 16.000 indbyggere.

I interview i forbindelse med sin 80-års fødselsdag i 2002 blev Poul Hansen spurgt om, hvad han var mest stolt af i sin tid som borgmester.

- Der er sket så mange ting i de år, men noget af det, jeg nok mindes med størst glæde - ud over at det lykkedes at bibeholde Vallensbæk som selvstændig kommune - er nok de mange store ting, der blev bygget undervejs.

- Vi fik et ridecenter, et idrætscenter, og jeg var medvirkende til, at vi fik bygget nogle gode havne i området, sagde Poul Hansen.