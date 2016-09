16 nye, store sygehusprojekter er ved at blive opført over hele landet.

Byggeri af flere supersygehuse er under skærpet tilsyn

Senest er det såkaldte Nordfløjs-byggeri på Rigshospitalet kommet på Sundhedsministeriets liste over projekter, der skal holdes et særligt tilsyn med.

Der er risiko for, at budgetterne og tidsplanerne skrider på flere af landets store sygehusprojekter. Derfor er flere af byggerierne under skærpet tilsyn.

Det skyldes en øget risiko for, at økonomien og tidsplanen på byggeriet skrider.

Ifølge Sundhedsministeriet føres der også særligt tilsyn med det nye universitetshospital i Aarhus, sygehusbyggeriet i Gødstrup ved Herning og det nye psykiatrisygehus i Slagelse.

Og det er med god grund, pointerer professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet.

- Der er ingen tvivl om, at en stor del af supersygehus-projekterne er meget udfordrede, siger han til Berlingske.

Men fordi der holdes ekstra øje med flere af de store byggerier, er der en god chance for, at de ikke udvikler sig til skandaler med voldsomme overskridelser af budgetterne, mener Per Nikolaj Bukh.

Ud over listen med skærpet tilsyn skal også eksterne regnskabs- og byggespecialister være med til at sikre, at projekterne ikke udvikler sig til byggeskandaler.

Den stramme styring kan dog få betydning for patienterne. Regionerne vælger ofte at sænke ambitionerne for projekterne for at kunne overholde budgetterne.

Det kan blandt andet betyde, at de nye supersygehuse får færre senge end planlagt, eller at køkkenet eller investeringer i nye apparaturer bliver droppet, skriver Berlingske.

I alt arbejdes der på 16 sygehusprojekter til samlet godt 40 milliarder kroner.