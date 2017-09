Butiksdetektiv blev hevet ind i bil efter tyveri

Et butikstyveri i en Føtex i Rødovre 27. juli tog en alvorlig drejning, da to mænd efterfølgende hev en butiksdetektiv ind i en bil. Detektiven blev her udsat for flere spark, før gerningsmændene slap ham fri.

Torsdag har Københavns Vestegns Politi offentliggjort overvågningsbilleder af de to mænd, der mistænkes for at stå bag tyveriet og den kortvarige frihedsberøvelse.

Politikommissær Henrik Hougaard fortæller, at sagen udviklede sig, efter at to mænd omkring klokken 14 var stukket af fra et supermarked med elektronik og kødvarer uden at betale.

- Butiksdetektiven følger efter de to butikstyve. Den ene sætter sig ind på bagsædet, mens den anden starter bilen op.

- Da butiksdetektiven begynder at lave en tilbageholdelse, starter han (den ene gerningsmand, red.) bilen op, og butiksdetektiven bliver revet ind i bilen. I den forbindelse bliver han udsat for nogle spark, siger Henrik Hougaard.

Ifølge politiet forsøger butiksdetektiven at trække i håndbremsen og få dem til at stoppe, men bilen fortsætter fra supermarkedet ned mod Højnæsvej i Rødovre.

Det var dog ikke den smarteste vej for de to tyve, forklarer Henrik Hougaard.

- Jeg ved ikke, om det er fordi, at de ikke er godt kendt i lokalområdet. Men vejen er blind, siger han.

Her blev butiksdetektiven sat af, hvorefter de to mænd kørte fra stedet. De stak af i en sort Peugeot med stjålne nummerplader.

Butiksdetektiven slap med skrammer.

Den ene mand beskrives som værende 20 til 25 år og cirka 175 centimeter høj. Han er kraftig af bygning, udenlandsk af udseende og har et kraftigt rundt ansigt.

Han var iført hættetrøje, hvid T-shirt, mørke bukser og en mørk kasket.

Den anden mand beskrives også som værende 20 til 25 år. Han er cirka 185 centimeter høj, spinkel af bygning og også udenlandsk af udseende. Han var iført en mørk trøje eller jakke, lyse shorts og en sort hue.