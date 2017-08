Burkaforbud splitter Venstres folketingsgruppe

Ifølge flere kilder i Venstre tyder meget på, at en stor del af folketingsgruppen vil støtte et forbud mod heldækkende beklædninger i det offentlige rum. Det vil eksempelvis gøre det forbudt at bære niqab og burka.

Det skriver Jyllands-Posten.

Dermed er der lagt an til et verbalt slagsmål om religiøs beklædning, når Venstres har sommergruppemøde i Aalborg fredag.

- Jeg kommer med en klar anbefaling til gruppen, og så må vi jo se, hvordan vinden blæser, men jeg har talt med flere i gruppens ledelse, som bakker mit synspunkt op, siger udlændingeordfører Marcus Knuth til Jyllands-Posten.

- Jeg ved også godt, at der er mange i Venstre, der tidligere har ment, at det ikke er liberalt.

Der har været en stor principiel modstand i Venstre imod at lovgive om folks beklædning. Marcus Knuth mener dog, at en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har ændret det billede.

Domstolen har nemlig blåstemplet, at den belgiske stat må lovgive imod, at folk har beklædning på, der dækker ansigtet.

Jyllands-Posten har ikke kunnet få en kommentar fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) siger dog til avisen, at dommen er en anledning til at drøfte spørgsmålet igen.

Dansk Folkeparti fremsætter igen et forslag om et forbud mod burkaer som følge af dommen fra den europæiske domstol.

Over for Berlingske siger Venstre Marcus Knuth, at han er "100 procent sikker på, at der kommer et burka- og niqabforbud i Danmark".

- Spørgsmålet er bare hvornår. Om det bliver efter, at Norge har indført et: Eller om flere lande skal gøre det først. Jeg håber, at det bliver indført hurtigst muligt, siger han til avisen.