Bro over Kongeåen kommer til kort: Mangler en meter

Esbjerg Kommune vil gerne bygge en bro over Kongeåen ved Jedsted Mølle. Men projektet løb tirsdag ind et problem. Den bestilte bro blev leveret og viste sig at være en meter for kort.

Avisen citerer kommunen for at kalde projektet for "et af Danmarks mest betydningsfulde projekter af sin art".

Derfor er invitationerne sendt ud til den officielle indvielse 22. september.

- Vores rådgivere og ingeniører er netop nu ved at få undersøgt, hvad der er gået galt og samtidig komme med løsningsalternativer til, hvordan problemet skal løses, siger direktør for teknik og miljø Hans Kjær.

- Nogle har ikke målt rigtigt, men både rådgivere og ingeniører har lovet os, at det hele er klart til indvielsen på fredag.

Den officielle indvielse har dermed fået tilført et ekstra element af spænding.

Selv om det er sikkert, at der vil være en bro over Kongeåen, står det endnu ikke klart, om det er en permanent eller midlertidig løsning, gæsterne får at se, forklarer Hans Kjær til Jydske Vestkysten.