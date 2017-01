Britisk par veksler skrotmønter for millioner i Danmark

Et par vil erstattes for de tab, de har lidt, mens de var fængslede for at veksle falske mønter, som var ægte.

I september 2014 blev den britiske forretningsmand Alistair Blackburn og hans kone, Wen Zu, der er af kinesisk afstamning, anholdt i Danmark for at ville veksle falske mønter i Nationalbanken.

Københavns Byret har tirsdag indledt en erstatningssag, som har forbindelse til et internationalt fænomen om handel med danske skrotmønter for mange millioner kroner.

Men mønterne viste sig efter nærmere undersøgelser at være helt ægte og stammer fra skrot, som parret havde opkøbt i Kina.

Derfor er det britiske par nu vendt tilbage til Danmark for at få erstatning for de 1,3 millioner kroner, som de hævder, at varetægtsfængslingen har kostet dem i tabt arbejdsfortjeneste, børnepasning med mere.

Manden, som i dag er 57 år, nåede at sidde fængslet i tre måneder, mens den i dag 49-årige kvinde var varetægtsfængslet i seks uger. Hun blev løsladt tidligere end manden, fordi parret har tre mindreårige børn i Storbritannien.

Alistair Blackburn forklarer i retten tirsdag, at han stadig ikke forstår, hvorfor han og hans kone blev anholdt i Nationalbanken i 2014. Han er nemlig blevet bekendt med, at et dansk firma også veksler skrotmønter - uden problemer.

Siden 2002 har et sjællandsk skrotfirma rigtigt nok vekslet millioner af mønter, som er sorteret ud af affald fra forbrændingerne i Danmark.

Det kan være mønter, som er faldet ned bag sofahynder eller glemt i cowboybukser, som så smides ud og brændes på forbrændingen. Herefter opkøber det sjællandske firma affaldet og udvinder mønterne.

I 2014 vekslede det sjællandske firma skrotmønter til en værdi af cirka 160 millioner kroner i Nationalbanken. Det læser advokat Hugo Steinmetz op fra en politirapport under retssagen tirsdag.

- Når der er et dansk firma, som veksler så store summer i skrotmønter i Nationalbanken - hvorfor anholder de så os, når vi gør det samme? Spørger Alistair Blackburn i retten.

Den britiske forretningsmand er efter sin løsladelse fortsat med at opkøbe skrotmønter fra Kina for at veksle dem i Danmark.

- Vi har flere kinesiske leverandører, som opkøber skrot fra Danmark og andre lande og udvinder mønter af det. Jeg opkøber danske skrotmønter, men også andre møntfoder, som jeg veksler i andre europæiske lande, siger Blackburn.

- Mit overslag er, at jeg siden 2013 har vekslet omkring 10 millioner kroner i Danmark, siger han.

Erstatningssagen forventes at blive afsluttet onsdag.