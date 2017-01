Britisk par kræver 1,5 millioner for dansk fejl-fængsling

Et ægtepar sad fængslet i over tre måneder for at veksle falske kroner. Pengene viste sig at være ægte.

Ægteparret blev anholdt og fængslet i september 2014, da de troppede op i Danmarks Nationalbank for at veksle knap 300.000 danske kroner i kontanter - hvilket de havde gjort flere gange før.

En britisk mand og hans kinesiske kone kræver at få udbetalt over halvanden million kroner i erstatning for de tab, de har lidt i forbindelse med deres fejlagtige varetægtsfængsling i Danmark.

Men i stedet for at tage imod parrets penge tilkaldte Nationalbanken politiet, og de blev anholdt på mistanken om, at mønterne var forfalskede.

Ægteparret hævdede, at de havde købt pengene af kinesiske skrothandlere, som havde opkøbt skrot for at udvinde blandt andet mønter.

I samme periode blev flere andre udlændinge sigtet for at veksle falske penge, og en kineser og en koreaner blev idømt fængselsstraffe i byretten.

Men i begyndelsen af 2015 viste det sig, at de mønter, som politiet først troede var falske, rigtigt nok var ægte mønter fundet i skrot.

Derfor blev ægteparret og de øvrige personer løsladt igen.

Det britisk-kinesiske par, som er bosat i Storbritannien med deres barn, har ligesom de øvrige fået erstatning for de tre en halv måned, de sad fængslet.

Men de vil nu forsøge at få erstatning for de penge, de ikke kunne tjene under fængslingen. Sagen begynder tirsdag i Københavns Byret.

Manden er antikvitetsforhandler og har angiveligt tabt penge på grund af alvorlige ridser i sit omdømme. Kvinden handler normalt med malerier, men det kunne hun af gode grunde ikke fra arresten i Danmark.

Derudover har parret haft udgifter i form af blandt andet parkeringsbøder, hundepasning, børnepasning og flybilletter fra Kina og retur til kvindens mor.

Parret er tilsammen gået glip af over halvanden million kroner, oplyser kvindens advokat, Hugo Steinmetz.

Steinmetz vil opfordre byretten til at have hele baggrunden for sagen med i sine overvejelser om, hvor meget erstatning parret har ret til.

- Vi taler om helt almindelige, pæne mennesker fra England, som helt uacceptabelt bliver involveret i et bagholdsangreb fra Nationalbanken, selv om de havde vekslet flere gange før. Det bør retten tage med i vurderingen, siger advokaten.

Det var direktøren for et dansk skrotfirma, der efter at have set billeder af de "falske" mønter gjorde politiet opmærksom på, at udlændingenes mønter ligner de skrotmønter, han selv finder i slagge fra forbrændingerne.

Skrothandleren veksler selv mange skrotmønter hos Nationalbanken hvert år.

Københavns Politi kunne efter en studietur hos skrothandleren konkludere, at de mønter, som de troede var falske, altså var ægte.