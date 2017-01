Brian Mikkelsen er den rigeste minister

En række borgerlige politikere, ikke mindst fra de to nye regeringspartier, har ellers i årevis afvist at lægge oplysninger om privatøkonomien frem.

- Der findes jo også lande, hvor det er offentligt, hvad alle borgere betaler i skat, og det synes vi også er en privat ting, har økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) tidligere forklaret ifølge Information.

Men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har gjort det klart, at det er et krav, at ministre oplyser om deres interesser.

Efter det oplyste er erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) den rigeste af ministrene. Han ejer blandt andet aktier i Apple til en værdi af 1,5 millioner kroner.

Han har også større aktieposter i Novo Nordisk, Chr. Hansen, DSV og Genmab.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) oplyser, at hun gennem et holdingselskab ejer en del al af firmaet FJ Industries, der producerer metalkomponenter. Andelen har en værdi på lige over to millioner kroner.

Derudover er det ikke fordi, de nye ministre har det helt store at oplyse. Det er dog kun oplysninger om investeringer på mere end 50.000 kroner, der skal oplyses.

Derudover kan ministrene oplyse, hvilke foreninger de er medlem af. Blandt andet er justitsminister Søren Pape Poulsen (K) medlem af Foreningen til bevarelse af Tange Sø.

Og ældreminister Thyra Frank (LA) er blandt meget andet medlem af Danmarks Naturfredningsforening og Pindsvinevennerne.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er ifølge det oplyste ikke medlem af andet end Liberal Alliance. Og han har heller ikke oplyst om nogen investeringer på mere end 50.000 kroner.

Offentlighed om ministrenes personlige økonomiske interesser skal sikre den almindelige tillid til, at ministres embedsførelse ikke påvirkes af usaglige hensyn.