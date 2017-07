Brian M.: Vi skal ikke stemme om banksamarbejde

Danmark kan gå med i EU's banksamarbejde uden en folkeafstemning. Selv om vi har et EU-forbehold mod den fælles mønt, euroen, så har Justitsministeriet konkluderet, at vi ikke afgiver suverænitet.

- Vi behøver ingen ny folkeafstemning. Det har Justitsministeriet konkluderet. Det havde vi heller ikke, da vi tiltrådte Nice- og Lissabon-traktaterne. Vi følger arbejdsdelingen i grundloven, siger Brian Mikkelsen og tilføjer:

- Vi tager folkeafstemninger, når vi skal. Når der ikke afgives suverænitet, så er det ikke nødvendigt. Så kan Folketinget træffe en beslutning. Vi mener, at det er nødvendigt, at vi får et ordentligt beslutningsgrundlag.

Han har bedt et udvalg vurdere dansk deltagelse i EU's banksamarbejde. Det skal ske med henblik på at tage endelig stilling til dansk deltagelse i det styrkede europæiske banksamarbejde i efteråret 2019.

Banksamarbejdet begyndte i 2014. I 2015 fandt Thorning-regeringen og Folketingets flertal, at det vil være en fordel for Danmark at deltage i EU's banksamarbejde.

- Der er mange fordele ved at deltage i et banksamarbejde. Og lande, der står udenfor, kan få problemer, hvis der kommer pres på Danmark. Derfor får vi undersøgt, hvad der er op og ned i denne sag, siger Brian Mikkelsen.

Spørgsmål: - Du og andre danske politikere har kæmpet i EU for dansk realkredit. Kan vi få problemer her?

- Det er et af de forhold, vi er nødt til at se på. Vi afventer det kommende udspil fra Basel-komitéen (om internationalt banksamarbejde, red.). Det kan få betydning for dansk realkredit, siger Brian Mikkelsen.

- Vi kæmper en hård kamp, for at man kan forstå realkreditten. Det har ikke så meget at gøre med det udvidede banksamarbejde. Men det kan få konsekvenser for det.

Det er nødvendigt at vurdere EU's banksamarbejde efter Brexit, som kan påvirke dansk økonomi, mener erhvervsministeren.