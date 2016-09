Brexit kan øge dansk EU-kontingent med over en milliard

Det oplyser Folketingets EU-konsulent i en note til Folketingets Europa-, finans- og skatteudvalg. Noten beskriver, hvordan EU skal skaffe indtægter efter Brexit.

EU har i år samlede indtægter på 142 milliarder euro (1065 milliarder kroner). Langt hovedparten af pengene kommer fra de 28 medlemslandes kontingenter.

Siden den britiske premierminister Margaret Thatcher ved et EU-topmøde i 1984 i Fontainebleau krævede "I want my money back" (jeg vil have mine penge retur, red.), har briterne fået en betydelig rabat på deres kontingent.

Briterne sparer derfor årligt fire-fem milliarder euro (30-37,5 milliarder kroner) på kontingentet, der er udregnet som en vis andel af landenes bruttonationalindkomst.

Den britiske rabat har siden udløst rabat til Tyskland, Sverige, Østrig og Holland, der ligesom briterne er nettobidragydere til EU's budget. I 2013 fik statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) skaffet en dansk rabat på 130 millioner euro (975 millioner kroner).

Folketingets EU-konsulent skitserer tre regninger næste år for Brexit. Det er svært at spå om. Vi ved hverken, hvordan Storbritannien knyttes til EU. Eller om EU spænder livremmen ind med et smallere budget, påpeger EU-konsulenten.

Danmark skal betale 359 millioner euro ekstra (2,7 milliarder kroner), hvis de 27 EU-lande deler regningen i 2017 uden det britiske bruttobidrag på 18 milliarder euro (135 milliarder kroner).

Hvis man fratrækker det britiske EU-bidrag på syv milliarder euro, skal EU kun spare 11 milliarder euro. Så skal Danmark spytte 198 millioner euro (godt 15 milliarder kroner) ekstra i kassen.

Endelig skal Danmark af med 137 millioner euro (959 millioner kroner), hvis briterne fortsat bidrager til EU som Norge.