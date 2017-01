Bredt flertal vil gøre realkreditskift nemmere og billigere

- Det er lykkedes at samle et bredt politisk flertal bag en aftale, der giver boligejere lavere omkostninger ved at skifte boliglån og en tidligere varsling, hvis pengeinstituttet hæver bidragssatsen eller rentetillægget, siger han i en meddelelse.

For nylig var ministeren ude med et budskab om, at regulering "har taget overhånd". Han opfordrede derfor til at stoppe "mobningen af bankerne".

Han understreger nu, at dagens aftale er et kompromis mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF.

Den følger op på de anbefalinger, som sidste efterår kom fra et ekspertudvalg om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet.

Realkreditten og banker må fremover højst opkræve halvdelen af summen af kurtage og kursskæring, hvis en kunde skifter inden for et halvt år efter en varslet prisforhøjelse.

Samtidig forbydes det at opkræve indfrielsesgebyr i varslingsperioden.

Kurtage og kursskæring er udgifter forbundet med at købe og sælge de obligationer, der ligger bag realkreditlånene.

Finansrådet var stærkt kritisk over for, at det skulle fjernes.

Den særlige varslingsperiode er desuden øget fra tre til seks måneder. Det vil sige, at boligejerne skal have besked seks måneder før, at et bidrag hos realkreditten eller et rentetillæg i banken sættes op.

Det bliver også muligt for låntagere, hvis lån overskrider lånegrænserne, at skifte institut. Det vil gavne mobiliteten, mener partierne.

- Jeg mener, at aftalen rammer en forsvarlig balance mellem på den ene side at lette omkostningerne for låntagerne i de situationer, hvor bidragssatser eller rentetillæg på deres boliglån stiger.

- På den anden side sikrer vi, at penge- og realkreditinstitutterne har frihed til at justere deres priser i lyset af markedsforholdene, siger Brian Mikkelsen i meddelelsen.