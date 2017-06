Bredt flertal giver forbrugere lavere fjernvarmeregning

Det oplyser Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

- Det skaber sikkerhed og tryghed for de knap 1,7 millioner fjernvarmekunder. De kan se frem til en billigere og mere effektiv fjernvarmeforsyning, siger Lilleholt til Ritzau.

Der er nemlig potentiale for at drive de danske fjernvarmeværker så meget mere effektivt, at det svarer til en besparelse på 2,3 milliarder kroner i 2025, lyder vurderingen i aftalen.

Og de penge skal komme forbrugerne til gavn i form af lavere regninger.

Lilleholt har tidligere talt for en model, hvor fjernvarmeselskaberne skulle have stillet en økonomisk gulerod i udsigt, hvis de kunne drive deres værker billigere end påkrævet.

Kunne de det, skulle de have lov at beholde pengene, lød hans oprindelige forslag. Det er ministeren dog ikke kommet igennem med. Men det har været vigtigt for regeringen med en bred aftale, forklarer han.

- Nu bliver det ikke muligt at tjene penge på fjernvarmeværkernes drift, fastslår Lilleholt.

Det har været et afgørende punkt for Socialdemokratiet, forklarer energiordfører Jens Joel.

- Vi skal have en fjernvarme, der sikrer billig varme, grøn omstilling og arbejdspladser. Det skaber man bedst ved at bevare den model, vi har i dag. Ikke ved at lave det om, så der kan trækkes overskud ud, siger han.

Dansk Fjernvarme repræsenterer landets cirka 400 fjernvarmeselskaber.

Organisationen er glad for, at det er slået fast med syvtommersøm, at fjernvarmekundernes penge enten skal gå til fjernvarme eller sendes retur til kunderne.

Men direktør Kim Mortensen mener, at den rapport fra konsulenthuset McKinsey, der er kilde til, at der kan spares 2,3 milliarder kroner, er fuld af fejl.

- Jeg synes, det er at stikke vælgerne blår i øjnene, når man fortsat hævder, at der findes et effektiviseringspotentiale på 2,3 milliarder kroner i fjernvarmen, siger han i en skriftlig kommentar.

Den politiske aftale handler om fremtidens regulering af fjernvarmesektoren.

Derfor er der ikke nye løsninger i sigte for de fjernvarmekunder, hvis selskaber under de gamle regler har opkrævet ekstraregninger på tusindvis af kroner. Men fremover er der sat prop i det hul, forsikrer politikerne.