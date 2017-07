Brandskader på Gigantium er mindre omfattende end frygtet

Myndighederne fik anmeldelsen om branden klokken 11.25 onsdag, og herefter arbejdede brandfolkene på stedet det meste af dagen og aftenen.

Natten til torsdag har Nordjyllands Beredskab også været til stede.

- Vi har haft to mænd, der holdt vagt, for at sikre, at der ikke opstod nye problemer, men der har ikke været noget som helst, fortæller Anders Brosbøl.

Storhallen, der også kaldes håndboldhallen - har fået brand- og vandskader i forbindelse med branden, mens de øvrige bygninger i komplekset har fået røg- og sodskader.

- Omfanget af skaderne ser egentlig fornuftigt ud, når man tænker på, hvilket syn der mødte os, da vi ankom til stedet. Vi iværksatte en kraftig indsats i forhold til begrænsning af skaderne.

- Men der er også kommet vandskader på grund af alt det vand, vi har brugt. Men det ser ud til, at man kan bevare trægulvet, siger Anders Brosbøl.

Selv om det gik værst ud over Storhallen, gik de resterende faciliteter ikke fri for skader. Der kommer nu et omfattende rengøringsarbejde, fortæller indsatslederen.

I forbindelse med branden blev folk onsdag i området bedt om at gå indenfor, da røgen kunne være farlig. Men midt på eftermiddagen kunne alarmen afblæses, og beboerne måtte igen bevæge sig udenfor.

Ingen kom til skade ved branden. En brandmand blev dog bragt til sygehuset til observation.

Det vides ikke, hvad der forårsagede branden. Det er også uklart, om der er tale om en påsat brand.