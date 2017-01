- Der findes ikke nogen gratis frokost. Når der gives rabatter og sænkes priser på et område, så er der andre, der skal betale mere. Sådan er det i en markedsøkonomi, siger Ane Arnth Jensen om politisk aftale om boliglån.

Brancheorganisation: Billig flytning af lån koster for andre

Gør man det billigere at flytte et boliglån, skal tabt indtjening hentes andre steder, siger Finans Danmark.

Det er muligt, at landets politikere er enige om at gøre det billigere at flytte et boliglån, men det kommer bare til at koste på andre områder.

- Det er en begrænsning af konkurrencen. Der må man bare sige, at gør man det billigere på et område, bliver det dyrere på andre, siger vicedirektør Ane Arnth Jensen i Finans Danmark.

Vicedirektøren kan ikke sige, hvem der kommer til at betale regningen. Det er op til det enkelte realkreditinstitut og den enkelte bank at afgøre.

- Der findes ikke nogen gratis frokost. Når der gives rabatter og sænkes priser på et område, så er der andre, der skal betale mere. Sådan er det i en markedsøkonomi, siger Ane Arnth Jensen.

Realkreditinstitutter og banker må fremover højst opkræve halvdelen af summen af kurtage og kursskæring, hvis en kunde skifter inden for et halvt år efter en varslet prisforhøjelse.

Aftalen er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF.

Den følger op på de anbefalinger, som sidste efterår kom fra et ekspertudvalg om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet.

- Vi er godt tilfredse med, at man har lavet en bred politisk aftale, hvor man har fulgt en række af de udmærkede forslag, som kom fra det nedsatte ekspertudvalg, siger Ane Arnth Jensen.

Hun peger blandt andet på, at låntagerne fremover får flere informationer om priser og prisændringer.

Et forslag til ekspertudvalget fra Finans Danmark om, at det skal være muligt at flytte lån, der stikker ud over lånegrænsen, er også med i aftalen.

- Nu bliver det muligt, at man kan undersøge markedet, og så kan man flytte, hvis det er muligt, siger vicedirektøren.

Aftalen betyder også, at der ikke længere må opkræves indfrielsesgebyr i en varslingsperiode for ændring af et boliglån. Varslingsperioden forlænges fra tre til seks måneder.

Kurtage og kursskæring er udgifter forbundet med at købe og sælge de obligationer, der ligger bag realkreditlånene.