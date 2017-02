Branche: EU's roamingaftale kan give dyrere abonnementer

EU vil gøre det billigere at bruge data i udlandet. Men det kan få konsekvenser, advarer branchedirektør.

For når det ikke skal koste forbrugeren ekstra at holde sig opdateret på e-mails og sociale medier, havner regningen hos teleselskabet, lyder det fra Jakob Willer, der er direktør i brancheforeningen Teleindustrien (TI).

Det kan betyde dyrere abonnementer eller færre investeringer til at lukke mobilhuller, at EU gør det billigere at bruge mobiltelefonens data i udlandet.

- Det vil uden tvivl have en konsekvens. Denne type indgreb trækker penge ud af en i forvejen presset branche. Man kan ikke tale om en generel konsekvens. Det vil være op til det enkelte selskab, siger han og fortsætter:

- Det kunne være dyrere eller ændrede abonnementer, mindre data i mobilpakkerne eller en klausul om data, der ikke kan bruges i udlandet. Der vil også være færre penge til investeringer for at lukke mobilhuller i landet.

Forhandlere fra Europa-Parlamentet og EU's ministerråd blev natten til onsdag enige om at afskaffe tårnhøje priser for forbrugerne, når de bruger data på rejse i andre EU-lande.

Det betyder, at afgifter for roaming bliver afskaffet 15. juni, når tiltaget formelt er blevet godkendt i parlament og ministerråd.

Afskaffelsen medfører, at hvis man som telefonkunde har købt et abonnement med eksempelvis ti gigabyte data, kan man bruge af den indkøbte data i alle 28 EU-lande, uden at det koster ekstra.

Selskaberne har dog mulighed for at indføre grænser for forbruget eller mængden af data, der kan tages med til udlandet, lyder det fra Jakob Willer.

- Situationen afhænger af, hvor meget forbruget af data i udlandet vil stige. Hvis det eksploderer, bliver konsekvenserne større, siger han.

- I Danmark har vi ret billige abonnementer. Så hvis selskaberne skal til at betale meget mere for roaming, er der ikke meget tilbage at tage af, siger Jakob Willer, direktør i brancheforeningen Teleindustrien.