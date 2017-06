Bornholms politikfestival har givet inspiration landet over

Mange steder i landet er folkemøder med forskellige temaer vokset frem, siden Bornholm for første gang indbød til den politik-festival i Allinge, der siden har vokset sig til et tilløbsstykke med op mod 100.000 gæster.

Møn og Fyn har et. Kulturen har et, naturen har et og ungdommen har indtil flere.

En af de kommuner, der har ladet sig inspirere, er Morsø Kommune, som er medarrangør af Kulturmødet. Det har eksisteret siden 2013 og skal skabe debat mellem kunstnere, politikere og erhvervsliv.

- Vi er i den del af Danmark, hvor efterskoler og højskoler har set dagens lys. Så det ligger naturligt for os, forklarer borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Men han lægger ikke skjul på, at kommunen også håber, at dens pendant til Folkemødet, vil have afledte effekter, også gerne af den slags der kan mærkes i kommunekassen.

- Vi ser det som en investering i at profilere Mors. Og en måde at påkalde os positiv opmærksomhed, siger Hans Ejner Bertelsen.

I Hirtshals, der hører under Hjørring Kommune, har 10.000-12.000 deltagere i år været samlet til Naturmødet. Det er et sted, hvor "folket møder fagfolket", som borgmester Arne Boelt (S) forklarer det.

Kommunen bruger to millioner kroner på Naturmødet hvert år. Cirka samme beløb kommer fra fonde. Borgmesteren håber, at flere vil få øjnene op for området, både som feriemål og som et sted, man kan bo tæt på naturen.

- Vi tror, de her penge er godt givet ud i forhold til det afkast, der vil komme senere, siger Arne Boelt.

Udviklingen på Bornholm kunne umiddelbart tyde på, at det er en god forretning med et folkemøde.

Bornholm har haft den højeste økonomiske vækst per indbygger siden finanskrisen, viste en opgørelse fra KL's magasin Momentum i marts. Og øen har bremset faldet i befolkningstallet.

Men det skyldes ikke Folkemødet alene, vurderer Steen Bocian, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Han oplyser, at det især er industrien og fødevarebranchen, der går frem på øen.

- Folkemødets økonomiske betydning er svær at opgøre. Det vigtigste er, at det hæver opmærksomheden om Bornholm som feriedestination, vurderer Bocian.

Folkemødet på Bornholm er så stort og vrimler med så mange kendte politikere, at hele landets øjne i en periode er rettet mod Bornholm, påpeger han.

- Der er nok kun plads til et enkelt arrangement af den karakter og den størrelse i Danmark, siger Steen Bocian.