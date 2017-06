Bornholms borgmester vil stoppe opskruede folkemøde-priser

- Når noget bliver efterspurgt, kan vi se, at priserne bliver skruet op. Det vil vi gerne have stoppet. Vi her ingen interesse i, at det går den vej, siger Winni Grosbøll.

Det erkender Bornholms borgmester, Winni Grosbøll (S), som vil tage en snak med de erhvervsdrivende på øen for at få priserne ned.

I et interview med Bornholms Tidende siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) søndag, at han har fulgt debatten om, at prisen på sommerhuse og mad og drikke bliver skruet op år efter år.

I den forbindelse kommer han med en appel til Bornholm og til Folkemødet:

- Lad være med at presse citronen. Man må tænke sig om, og jeg er klar over, at det en udfordring at bevare begge ben på jorden, siger Lars Løkke Rasmussen til Bornholms Tidende.

Ifølge Ritzaus oplysninger har en større dansk organisation i forbindelse med Folkemødet næste år fået et tilbud om at leje et hus i Allinge Centrum med have til arrangementer for 80.000 kroner.

Og tilbuddet bliver overvejet, fordi det er dyrt at være til Folkemødet. Især, hvis man også skal have et område, hvor man kan holde arrangementer.

Winni Grosbøll lover at arbejde på, at det vil blive billigere at tage på folkemøde næste år.

- Det er ambitionen, at prisniveauet kommer ned, så vi ikke får sådan nogle historier om helt opskruede priser. Langt de fleste har nogle fair priser, men så er der historier, som er uheldige, og som vi skal af med.

Antallet af arrangementer på Folkemødet er vokset eksplosivt fra omkring 200 i det første år i 2011 til nu mere end 3100 arrangementer på fire dage.