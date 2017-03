Bornholmer slipper for anholdelse i sag om børneporno

En mand, der er tiltalt for at have været administrator på to hjemmesider for børneporno, slipper for at blive anholdt.

Østre Landsret har mandag omgjort en afgørelse truffet af en dommer i Retten på Bornholm.

Det oplyser mandens forsvarer, advokat Ulrik Sjølin Pedersen, der har fået medhold af landsretten.