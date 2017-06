Borgmestre skal formenes adgang til byrødders mailbokse

Borgmestre og regionsrådsformænd skal ikke længere have mulighed for at gå igennem politiske modstanderes mail.

- I et demokrati må det være sådan, at folkevalgte kan have deres mails, uden at administration eller borgmestre kigger med. Er der mistanke om noget kriminelt, er det en sag for politiet, siger han.

I dag er det sådan, at borgmestre og regionsrådsformænd kan gennemgå byrådsmedlemmers mails og regionsrådsmedlemmers mails.

Medlemmerne er formelt set ansat af kommunen eller regionen. Derfor skal der laves en undtagelse for politisk valgte, mener ministeren.

Muligheden lyder måske hypotetisk. Men en nylig sag fra Ringkjøbing-Skjern Kommune har omhandlet netop brugen af den mulighed.

Her anmeldte SFs byrådsmedlem Niels Rasmussen kommunens borgmester, Iver Enevoldsen, for at kigge hans og andre byrådsmedlemmers mail-indbakke igennem.

Borgmesteren mistænkte en lækage af fortrolige oplysninger fra kommunens udvalg.

Ifølge Iver Enevoldsen var han og en jurist samt kommunaldirektøren i deres gode ret, da de tre gennemsøgte byrådsmedlemmernes mails.

Den vurdering delte Statsadvokaten, da der i dag er hjemmel for den beslutning. Derfor blev sagen mod borgmesteren i maj droppet.

Ifølge Simon Emil Ammitzbøll er den nuværende retsstilling ikke acceptabel.

- Det er ikke et job for borgmestre at bedrive efterforskning her i landet. Det er politiets opgave, siger han.

- Forestil dig, at Lars Løkke Rasmussen kunne vælge at sige, at han ville gennemrode Mette Frederiksens eller Johanne Schmidt-Nielsens mails. Det er helt uholdbart i et demokrati.

Ansatte i kommuner og regioner, der ikke er folkevalgte, vil stadig være omfattet af muligheden for, at administrationen kigger deres mail igennem.

- Der kan være et klassisk ansættelsesretligt forhold mellem en arbejdsgiver og en medarbejder. Det vil jeg ikke blande mig i, siger Simon Emil Ammitzbøll.