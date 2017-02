Borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), ser positivt på forslag om at flytte nogle udvalgsmøder fra Christiansborg til provinsen, men tilføjer, at det er en minimal ændring. Arkivfoto.

Borgmestre er åbne for at rykke politikere til provinsen

Et forslag om at få udvalgsmøder fra borgen til provinsen vækker glæde i to kommuner. Men der kan gøres mere.

Det mener to borgmestre tirsdag i kølvandet på, at der er flertal i Folketinget for at holde nogle udvalgsmøder i provinsen.

Det er et skridt i den rigtige retning, at Folketinget gerne vil flytte nogle udvalgsmøder fra Christiansborg og ud i landet.

- Det er godt, at politikerne kommer rundtomkring i landet og får forelagt nogle problematikker.

- Det kan være med til at trække dem ud af Christiansborg og få en større forståelse for, hvad der sker ude i landet, siger Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V).

Flere udvalg tager i forvejen på studieture i Danmark og besøger virksomheder og institutioner.

Ifølge Radio24syv er forslaget, at en sådan studietur afsluttes med, at udvalgene afholder et ordinært udvalgsmøde.

Det kan eksempelvis være på rådhuset, hvor lokale foreninger og organisationer kan få foretræde og præsentere et problem, som ligger dem på sinde.

Ifølge borgmesteren i Tønder kunne et møde i Miljøudvalget om digesikring blandt andet blive holdt i kommunen, da det er en af udfordringerne i Tønder.

Borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), ser også positivt på forslaget, men tilføjer, at det er en minimal ændring.

- Det er udmærket, men det er jo nok ikke det, der kommer til at ændre verden.

- Der skal nok noget andet og mere radikalt til at bryde den osteklokke, der er på Christiansborg. Det skal organiseres anderledes, så folketingspolitikerne ikke sidder i møde hele tiden i København og har bedre tid til at passe deres valgkredse ude i landet, siger han.

Det er Folketingets Præsidium, den øverste ledelse, der kan stemme forslaget igennem.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), er positiv overfor, at rykker møder dertil, hvor det er relevant.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier til at se på mulighederne for at indføre det.

Organisationer, foreninger og borgere kan møde op i et folketingsudvalg. På 15 minutter kan de holde et oplæg om et af de emner eller forslag, udvalget arbejder med. Det kaldes en deputation.

Håbet er, at det kan gøre, at flere foreninger, organisationer og borgere møder op.