Borgmester ville ikke have den motorvej, han har fået

- Den rute, vi er endt med at få, er langt den bedste rute af de muligheder, der gennem tiden har været i spil, siger Vindum.

For Silkeborg har det stor betydning, at vejforholdene til byen er hurtige og i orden. For hver tredje af kommunens borgere pendler hver dag ud af kommunen til arbejde andre steder.

- Det er afgørende for en by som vores, at vi kan blive ved at vokse. Vores styrke er, at når man bor i Silkeborg, når man 800.000 arbejdspladser indenfor en times kørsel. Men det kræver jo ordentlige vejforhold, siger borgmesteren.

I forbindelse med det nye motorvejsbyggeri, der som landets første nogensinde er ført direkte igennem en by, har kommunen anlagt en ny erhvervskorridor til vidensvirksomheder tæt op ad den nye motorvej. Den er der store forventninger til.

- Om 30 år, når alle gamle diskussioner er glemt, vil vi kikke tilbage på indvielsen af den nye motorvej og sige, at det her for alvor flyttede Silkeborg.

- Det betyder derfor meget for vores identitet, at vi nu også hægtes på motorvejsnettet, siger Vindum.

Af samme grund tog Silkeborg også slagsmålet med Herning up front for nogle år siden, da uldjyderne mente, at den nye vej fra Aarhus til Herning skulle bære Hernings navn hele vejen.

- Jeg vil sgu ikke køre på Herningmotorvejen gennem Silkeborg, siger Steen Vindum.

Derfor hedder Danmarks nye motorvej Herningmotorvejen ved Aarhus og ved Herning, men Silkeborgmotorvejen lige i midten.