Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) vil have Christiansborg til at handle og give mulighed for en mere ligelig fordeling af tosprogede på landets gymnasier. Arkivfoto.

Borgmester vil have loft for tosprogede i gymnasier

Han har forståelse for, at Langkaer Gymnasium i Aarhus-forstaden Tilst har etableret rene indvandrerklasser.

Men den rigtige løsning er en bedre fordeling, og det skal Christiansborg sørge for, lyder det fra borgmesteren.

- Regeringen er nødt til at tage initiativ til at få ændret lovgivningen, hvis man skal lykkes med en ordentlig fordeling, siger borgmesteren.

Han mener, der bør sættes et loft over andelen af tosprogede på en årgang på det enkelte gymnasium.

- Det, jeg forestiller mig, er i virkeligheden en parallel til, hvad vi gør på folkeskoleområdet i Aarhus.

- Nemlig at sætte et loft over andelen af tosprogede elever med sprogvanskeligheder, der kan gå på den enkelte årgang på den enkelte skole.

- Er der flere, der ønsker at gå der, så henvises man til en anden skole, hvor der er færre tosprogede med sprogvanskeligheder. Noget tilsvarende kan man gøre på gymnasieområdet, siger Jacob Bundsgaard.

På folkeskolerne i Aarhus er loftet for tosprogede 25 procent på en årgang. Når det loft er nået, fordeles eleverne til andre skoler med en mindre andel af tosprogede.

Spørgsmål: Betyder det ikke, at nogle gymnasieelever vil få væsentlig længere til skole, hvis man indfører sådan et loft?

- I forvejen er der elever, der transporterer sig langt for at komme i gymnasiet. Det er jo heller ikke børn, vi taler om, men unge mennesker, der godt kan transportere sig selv.

- Jeg tænker, det er et mindre problem i forhold til det store problem med så høj en andel af tosprogede elever, siger Jacob Bundsgaard.

Han har sammen med formand for Region Midtjylland Bent Hansen (S) skrevet til undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) for at gøre opmærksom på problemet.

- Vi har bedt om, at man kigger på det her, så de andre gymnasier i byen, der faktisk gerne vil hjælpe med at løfte ansvaret på det her område, kan få lov til det, siger borgmesteren.

Ellen Trane Nørby siger, at hun er opmærksom på problematikken og ønsker at komme såkaldte ghettogymnasier til livs.

I løbet af efteråret vil ministeren således invitere partierne bag gymnasieforliget til forhandlinger om nye regler for fordelingen.